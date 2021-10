Ocaña visitó San Martín: “El gobierno piensa que la dignidad de la gente se resuelve con plata”

“La intensión de generar consensos no está, y esto no es otra cosa que fuegos artificiales”, lanzó, y consultada sobre si buscarán presidir Diputados, planteó que “primero tenemos que ganar la elección y consolidar los resultados de las primarias, después resolveremos quien conduce la Cámara Baja, donde las reglas están claras y quienes tienen mayorías pueden presidirla, o bien se pueden generar acuerdos y repartos en las autoridades y comisiones”.

Finalmente, sobre la convocatoria al dialogo con la oposición post elecciones que realizó el oficialismo, Graciela Ocaña entendió que “es una propuesta hecha en los medios, no es una propuesta formal”. “Nosotros creemos que el Congreso es el ámbito de discusión y generación de políticas públicas y consensos. Sin embargo hasta ahora el gobierno no ha mostrado voluntad en ese sentido en el Congreso. Miremos el otro día, que quiso realizar una sesión sin incorporar temas que a la oposición le parecían importantes”, recordó.

Sobre la situación de los jubilados, la ex titular del PAMI explicó que “han llevado a los adultos mayores a ser pobres, las jubilaciones no les alcanzan y tienen miedo de salir a la calle porque sufren la inseguridad”. “No los incluyeron en el ‘Plan Platita’, y sus ingresos están muy lejos de la canasta básica. Hay muchos jubilados que tienen que decidir si toman los medicamentos o comen, esto es algo sumamente injusto”, continuó.

El Frente de Todos “piensa que la dignidad de la gente se resuelve con plata, y sabemos que no es así”, agregó, y consideró que “este gobierno no se hace cargo de resolver los problemas de fondo que tiene cualquier vecino de San Martín y de la Provincia en general”, la pobreza, la inseguridad y la falta de trabajo. “Necesitamos construir una Argentina que genere inversión y empleo”, enfatizó.

Por su parte, Ocaña dijo: “Se del trabajo que han puesto para ganar las primarias, y eso ha sido muy importante para Juntos. Ahora tenemos que trabajar todos juntos para consolidar este triunfo y pensar en 2023”. “La sociedad argentina le dijo basta a un formato de gobierno que no se ocupa de resolver los problemas de la gente, y el gobierno respondió, no escuchando ni resolviendo los problemas de fondo, simplemente con el ‘Plan Platita’, empezó a regalar heladeras, bicicletas o viajes”, agregó

“Es necesario volver a ganar en San Martín para sentar las bases de un municipio distinto. Tenemos que devolverle el municipio a los sanmartinenses, ese el compromiso que nosotros tomamos con cada uno de ustedes”, agregó, y en cuanto al oficialismo comunal, sostuvo: “Estamos al tanto de que van a hacer cualquier cosa para que los que no fueron a votar lo hagan. La dirigencia municipal se equivoca, y ese camino lo va a llevar a profundizar la debacle que sufrió en las PASO”.

Con presencia en diferentes distritos del conurbano, Juntos busca revalidar el importante triunfo electoral conseguido en las PASO. En esta oportunidad, la candidata a legisladora nacional y ex titular del PAMI, Graciela Ocaña, visitó San Martín, en donde el espacio se impuso al oficialismo. La recibió el cabeza de lista en el partido, Andrés Petrillo, y los aspirantrs a concejal Natalia Quiñoa, Ramiro Alonso López, Santiago Echevarrieta, Alexia Carusso y Sergio Borquez.