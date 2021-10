El intendente Jorge Macri visitó La Matanza y brindó apoyo a los candidatos de Juntos

“Es enriquecedor para los vecinos compartir miradas con un dirigente que gobierna un distrito donde las cosas funcionan. Así descubren que este padecimiento no es una fatalidad ni carencia de recursos, es el resultado de la falta de gestión, es el producto del Estado ausente”, agregó el postulante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el presidente del Pro en Buenos Aires declaró: “El problema no es La Matanza, sino quienes la gobiernan. Hay muchas cosas por hacer en cada barrio de acá, y que el gobierno municipal no llega”.

El jefe comunal expresó: “Tuvimos una gran reunión con los candidatos, vecinos y comerciantes de Villa Celina. Sabemos de la importancia de estar cerca de ellos, entender sus necesidades y trabajar para transformar la realidad de La Matanza. Necesitamos un gobierno que los acompañe, y no que le ponga palos a las ruedas”.