El Frente de Izquierda lanzó su campaña para la zona norte en el Sindicato Municipal de Vicente López

Y agregó: “Los momentos que se avecinan son muy duros para el país (…) y me preocupa mucho la división en el campo popular, algo que a veces está muy incentivado, a propósito, para generar mayor fricción y peleas que posibilitan que avancen los proyectos de pseudo-empresarios que lo único que quieren es eliminar las indemnizaciones, elevar las jornadas laborales, congelar los salarios y eliminar las vacaciones pagas”.

Finalmente, Pirillo enfatizó: “Es un orgullo y un honor que lancen su campaña en este gremio que tiene muchas comisiones internas que son de izquierda y donde muchos de los trabajadores querían escuchar y dialogar con sus candidatos”. “Somos un gremio de puertas abiertas, pluralista. No tenemos referencia con ningún espacio político”, subrayó.

También señaló que “vivimos en un país donde producimos comida para 400 millones de personas, y tenemos gente comiendo de la basura; en un país donde 6 empresas multinacionales te dicen cuánto vale el kilo de asado o el kilo de pan”. “Queremos ser nosotros, los trabajadores, los que gobernemos el país, y no esta clase política que responde a los intereses de los terratenientes y de la burguesía nacional”, resumió.

Por su parte, Sobrero declaró que la Argentina vive “un momento político muy angustiante”. “Los candidatos que sean elegidos por el pueblo son los que van a discutir qué se hace con la deuda externa, con el endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri y con las leyes laborales. Algunos dicen que tienen la solución para temas como la inflación, la educación o la inseguridad, y no entendemos por qué, cuando llegan al poder, no lo hacen. O son perversos o bastante mentirosos”, chicaneó.

“El del Frente de Todos es un gobierno que ha aplicado ajustes y toma medidas insuficientes. Por ejemplo, con los cambios en la movilidad jubilatoria hoy muchísimos jubilados perciben ingresos de 25 mil pesos, un tercio de la canasta básica. Además, el resto de las medidas sociales siempre están por debajo de la inflación”, declaró. Afirmó también que “el reparto clientelar es una mera muestra de la desesperación de un gobierno que se vale del asistencialismo para luego llevar a esa gente a votar por sus listas, algo que no ocurrió y no va a ocurrir”.

El legislador remarcó que “somos la única alternativa electoral que nunca gobernó, y que siempre cuestionamos a los partidos políticos tradicionales”. “Somos la oportunidad de generar una forma política distinta”, indicó, y ante la consulta por su mirada de la actualidad social, expuso: “El gobierno tiene la responsabilidad de lo que está pasando. Son Alberto Fernández y Cristina Kirchner los que están aplicando las políticas, y hoy se quieren hacer los desentendidos y aseguran que todo pasa por el gobierno Mauricio Macri o la pandemia, pero no es así”.