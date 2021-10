Un sector del radicalismo de San Fernando acompaña a Andreotti

Y el ex concejal Leandro Ipuche dijo: “Nosotros apoyamos a Eva Andreotti, porque consideramos que es quien mejor nos puede representar con este proyecto que soñamos todos nosotros cuando empujamos aquella lista que era casi una unión vecinal. En 2011 triunfamos con una lista corta, pedimos a la gente que cortara la boleta y eligiera nuestra propuesta”.

“Hoy la gente está contenta, quienes vienen de afuera piensan que están en otro distrito porque lo desconocen. Estamos muy orgullosos de lo hecho, la reforma de todos los Centros de Salud, y de los colegios, los espacios públicos, las plazas, las luminarias, la seguridad, cosas que antes no se veían. El esfuerzo de la gestión de Luis Andreotti y la que continúa Juan es un impulso importante a la ciudad. Hoy vamos con Eva, a la que siento más radical que peronista”, completó.

En tanto, Juan Colombatto, ex secretario del Honorable Concejo Deliberante local, enfatizó: “No estamos de acuerdo con la gente del Pro”. Y agregó: “Soy de los pocos que empezaron a caminar las calles de San Fernando junto con Luis Andreotti, Leandro Ipuche y otros correligionarios, porque teníamos decidido estar junto a Luis, por su experiencia y trayectoria dentro de la Municipalidad. Sabíamos que venía a hacer un cambio estructural y no nos equivocamos”.

Por su parte, el comerciante de Virreyes, Juan Carlos Machuca, comentó: “Soy del radicalismo y me interesa apoyar a Andreotti porque me siento orgulloso de vivir en este partido, por los grandes cambios que se han dado. Hoy en día decir que uno es de San Fernando es motivo de orgullo, más allá de la ideología tiene que ver con lo que uno ve y siente, el apoyo al vecino y la contención”.

Entre los simpatizantes y afiliados radicales presentes, Roberto Armando Pacheco opinó: “La idea es seguir apoyando a Juan y a Eva Andreotti, para que siga creciendo San Fernando y esta gestión que me encanta. Esperamos que sigan por mucho tiempo más. Estoy orgulloso del trabajo que hizo Luis, la ciudad estaba hundida y hoy está ‘allá arriba’ como un volcán”.

