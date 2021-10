Correa hizo entrega de resoluciones jubilatorias por aportes de tareas de cuidado a las primeras beneficiadas del distrito

Vecinos de José C. Paz atraparon.

Este reconocimiento histórico viene a subsanar las diferentes circunstancias de desventajas que las mujeres enfrentan día a día a la hora de tener una vida laboral y hacer frente a las tareas de cuidados de sus hijos e hijas. Es importante saber que estas mujeres no podían haberse jubilado en este contexto de otra manera si el Estado no tomaba la decisión de reconocer estos años de cuidado.

Podrán acceder a este beneficio previsional mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse -60 años o más- que no cuenten con los años de aportes necesarios; mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.

El reconocimiento valora el tiempo que las madres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos. Una oportunidad para mujeres de 60 años o más, que no cuenten con los años de aportes necesarios para poder jubilarse. El encuentro tuvo lugar en el Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, donde estuvieron presentes autoridades de ANSES.