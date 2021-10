San Miguel encabezará el tercer Congreso Internacional de Primera Infancia y Familia

“Creemos que esto es fundamental, es el trabajo que iniciamos hace mucho tiempo y que no tiene rédito político en lo inmediato pero sirve para las próximas generaciones, que es lo que buscamos”, agregó.

Junto a Mendez estuvo la directora del lugar, Patricia Saburdo, quien explicó las actividades que se realizan en el lugar. “Esto es para los chicos pero también para las mamás”, comentó. “Tenemos dos turnos, y vienen chicos de 45 días a 3 años, es decir, abarcamos lo que la educación formal todavía no llega”, agregó.

“Buscamos disminuir la mortalidad, tanto materna como neonatal, la cual es del 7 por ciento, y se da porque no tienen controles o muy pocos”, comentó el médico. “Ya se han visto resultados, el año pasado no tuvimos muertes maternas en el Hospital de San Miguel”, dijo.

En primer lugar, el secretario de Infancia y Familia del Municipio, Pablo de la Torre, visitó una de las postas del programa “El camino de la embarazada”, una iniciativa que busca detectar a las mujeres que estén esperando familia y no tengan asistencia.