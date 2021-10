Kicillof se reunió con Feletti e intendentes de la zona metropolitana para trabajar en garantizar la estabilidad de precios

Fueron convocados al encuentro todos los intendentes del área metropolitana, no obstante los jefes comunales de Juntos por el Cambio desistieron de la invitación.

“Estamos saliendo de la pandemia y hay que buscar consensos y trabajar para que la reactivación no sea aprovechada por unos pocos”, remarcó el gobernador, al tiempo que subrayó que “después de haber perdido poder adquisitivo durante el gobierno anterior y producto de la pandemia, tenemos que articular las políticas necesarias para que las mejoras en los ingresos no sean absorbidas por aumentos en los precios”.