Jorge Macri recorrió la Maternidad Santa Rosa

El intendente Jorge Macri recorrió el espacio sanitarioy allí dialogó con el secretario de Salud, Andrés Scarsi, y el director de la Maternidad Santa Rosa, Sergio Balbiano, además, conoció el nuevo equipamiento que se incorporó para la atención de nacimientos prematuros, equipo de hipotermia cerebral para la terapia intensiva; cama TPR en las habitaciones del centro obstétrico que tiene para diferentes funcionalidades como trabajo de parto, el parto y la recuperación de las madres; además, las habitaciones están equipadas para poder cumplir con los requerimientos de un parto respetado; y una incubadora de transporte, para que ante cualquier emergencia en una vivienda o la vía pública, el equipo del SAME pueda brindar una óptima atención y traslado al recién nacido.

