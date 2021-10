Miles de vecinos se realizaron chequeos gratuitos en la vía pública con la campaña “Corazón saludable”

El sábado pasado se llevó a cabo la tercera parada de la campaña que recorre las localidades del distrito. Desde el Municipio buscan llegar a los vecinos que no se realizaron controles médicos durante el año.

Con el objetivo de prevenir enfermedades cardiovasculares, la campaña “Corazón saludable, más saludable que nunca” estuvo presente el sábado en la estación de Martínez. Se le realizaron gratis a 2 mil vecinos diferentes controles nutricionales y médicos, en las postas sanitarias que el Municipio instaló en la vía pública.

El intendente Gustavo Posse se acercó a la zona y afirmó: “Continuamos recorriendo el distrito con esta campaña, para que los sanisidrenses puedan acceder fácilmente a estos chequeos de forma gratuita, rápida y cómoda. La prevención es sinónimo de mejor calidad de vida”.

Control de glucemia, colesterol, presión arterial, Nutrición, estrés y Odontología fueron algunos de los servicios y, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, un equipo de Oncología brindó consejos para prevenir esta enfermedad. Además, se aplicaron vacunas antigripales y de calendario.

“Tuvimos mucha participación de la comunidad, vemos una toma de conciencia respecto a las enfermedades cardiovasculares. Es importante sacar de cierta manera el hospital a la calle, así los vecinos no se tienen que movilizar tanto”, explicó el secretario de salud pública, Juan Viaggio.

En la última carpa, los médicos clínicos brindaron una devolución a cada paciente sobre los factores de riesgo, como así también pautas de autocuidado y prevención. “Los vecinos se muestran contentos. Muchos pasan, aprovechan y se hacen los chequeos, otros se enteran por las redes sociales o se los comenta un amigo. Solo en un ratito se llevan una evaluación y las palabras de un médico especialista”, comentó, el director de los Centros de Atención Primaria de San Isidro, Gustavo Flores.

Omar Gaspar, vecino y comerciante de la zona, destacó que la propuesta se haga en todas las localidades. “Yo tengo el negocio a la vuelta, entonces aproveché y vine a hacerme unos chequeos. Si no es acá, me acerco al hospital. Te tratan muy bien en todos lados, te aconsejan y despejan todas tus dudas. Me encuentro agradecido con todo el sistema de salud municipal”, puntualizó Omar.

Dónde sigue “Corazón saludable”

El sábado 23, de 10 a 14, en Camino Real Morón y Bernardo de Irigoyen, Bajo Boulogne.

¿Qué son las enfermedades cardiovasculares?

Las enfermedades cardiovasculares son aquellas que afectan al corazón y a todas las arterias del organismo. Su principal causa es la arteriosclerosis o envejecimiento arterial, que provoca el depósito de placas de colesterol en el interior de las paredes de las arterias, provocando su obstrucción y comprometiendo la llegada de la sangre a órganos vitales como el corazón, el cerebro y el riñón.