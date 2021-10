Massa: “Transformar los planes sociales en empleo genuino es darle dignidad a nuestra gente”

“Quiero decirle a la oposición que sí, que aunque sigan atacándonos, los vamos a seguir convocando, porque creemos en un patria para todos, en una Argentina que incluya y porque entendemos, como entiende nuestro Presidente, que el futuro de los argentinos es de todos y no de un grupo chiquitito que pretender usar la política y el poder en beneficio propio”, agregó.

“En 2015, Argentina tenía 140 mil planes, pero en el 2002 teníamos casi 2 millones de planes jefas y jefes de hogar. Salimos de esa crisis transformando planes sociales en trabajo. Pero en el 2019, después de un gobierno que transformó el trabajo en planes, terminamos con más de 800 mil planes sociales en la Argentina. Y vino la pandemia y tuvimos que seguir asistiendo. Todos estamos convencidos que no hay nada más digno que permitirle a un trabajador tener empleo, con obra social, con aporte jubilatorio, con el seguro de ART, y por eso transformar planes en empleo es darle dignidad a nuestra gente”, agregó.