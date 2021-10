El Municipio y el INTI presentaron la posta para relevar medidas corporales reales por la Ley de Talles

También estuvieron presentes en la jornada la secretaria de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos, Cinthia Frías; la secretaria de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social, Eugenia Navarro; la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, María José Peteira; la secretaria de Desarrollo Social, Roxana Pierpaoli; la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Leticia Guerrero; concejales y concejalas del distrito; y la activista Samanta Alonso, de Anybody Argentina.

El titular del INTI, por su parte, afirmó: “Tener información, como decía Lucas, es clave para hacer política pública. Pero también para ganar derechos para consumidores y consumidoras. El tema de la indumentaria tiene mucha visibilidad, pero cuando uno piensa en nuestros cuerpos también tiene que pensar que tiene impacto en los espacios públicos, en el transporte, en el equipamiento para la salud, que también son importantes y a veces no se dimensiona”.

Sobre la medida, el jefe comunal aseguró que “para que se cumpla la Ley de Talles en su espíritu, necesitamos tener este relevamiento que es posible realizar con las capacidades tecnológicas y humanas que tiene el INTI”. “Y no sólo se trata de lo que tiene que ver con la moda, abarca a la industria médica, la industria del diseño en general. Para llevar adelante esta propuesta, el INTI eligió algunos territorios, entre ellos Morón, y para nosotros es sumamente gratificante poder ser parte”, añadió.