Jorge Macri visitó Malvinas Argentinas para respaldar a los candidatos de Juntos

Vecinos de José C. Paz atraparon.

“Los comerciantes hicieron un gran esfuerzo durante la pandemia, muchos bajaron las persianas, y ahora hacen un gran esfuerzo para mantenerlas abiertas. Ellos están muy angustiados, además de la crisis que nos toca vivir, tienen un estado que constantemente les pone el pie en el freno. Lamentablemente parece que este gobierno no quiere que a los comerciantes, emprendedores, pymes les vaya bien”, sostuvo Jorge Macri.

Sobre la problemática de inseguridad que vive Malvinas Argentinas, el candidato a concejal por Juntos, Lucas Aparicio, remarcó: “Tenemos cuatro propuestas concretas que las pensamos junto a los malvinenses para dar respuesta a la inseguridad que vivimos los vecinos”. Y agregó: “Es importante que quienes gobiernan se hagan cargo de las problemáticas que tiene el municipio. Los vecinos tuvimos que hacernos cargo y por eso, luego del ‘Censo de seguridad’ nos acercamos a ellos para darles a conocer la información recabada de los más de 10 mil datos y nadie nos recibió. No hay que resignarnos, hay que visibilizar nuestras problemáticas porque se pueden transformar”.