Julio Zamora presentó el proyecto del nuevo Hospital Municipal de Alta Complejidad de Tigre

“Es un honor acompañar al intendente Julio Zamora en este importante día, con la presentación del proyecto del nuevo hospital municipal que fortalecerá todo el sistema sanitario. Este no es un sueño del equipo de trabajo del gobierno municipal sino que es el de toda una comunidad. Tenemos el compromiso y la voluntad de hacer realidad este gran desafío durante los próximos años”, enfatizó la concejala Gisela Zamora.

“Este es un día muy importante porque estamos presentando el proyecto para la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad de Tigre. En los últimos años, pudimos complementar una etapa fundamental con un escalón más en la atención primaria con los tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato. Esta planificación lleva más de un año de trabajo con mucha calidad desde el punto de vista arquitectónico. Debemos entender que esto no se hace de la noche a la mañana; pero vamos a cumplir con este sueño para cubrir la salud integral de toda la población”, señaló el jefe comunal.