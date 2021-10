Zamora y Kreplak presentaron el nuevo servicio de resonancia magnética nuclear de alto campo del Municipio de Tigre

“Hemos dado otro paso muy importante para aumentar las prestaciones de salud a la comunidad de Tigre. Nos llena de orgullo porque el Municipio ha hecho una inversión muy importante para llegar a cumplir este objetivo. Este es un elemento fundamental para realizar diagnósticos por imágenes, algo que de forma particular es muy costoso”, manifestó la concejala Gisela Zamora.

Al respecto, el secretario de Salud comunal, Fernando Abramzon, indicó: “Este es un resonador magnético de alto campo, que permite realizar un montón de estudios de alta complejidad. Estamos muy felices porque es el primero en la historia de Tigre. Nos permite brindar un servicio integral y de calidad para las y los vecinos de la ciudad y distritos aledaños. El gobierno local hizo un trabajo y una inversión muy importante no solo para colocar esta nueva herramienta sino que también para mantenerla en el tiempo”.

En tanto, Kreplak sostuvo: “Tigre es un distrito que se caracteriza por tener una construcción del sistema sanitario integral, a través de un gran trabajo realizado por su intendente Julio Zamora. Hay una labor ejemplar que se viene desarrollando entre el Municipio y la Provincia, que busca permanentemente mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas. En este caso se está presentando este resonador que es indispensable, ya que nosotros desde el Hospital Provincial de General Pacheco no teníamos la posibilidad de brindar este servicio y desde hoy lo vamos a poder hacer”.