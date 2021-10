Juan Andreotti presentó 8 nuevas patrullas municipales del área de Protección Ciudadana

En ese sentido, concluyó: “Para nosotros la seguridad es una inversión y una de las más importantes porque es el cuidado de nuestros vecinos. No solamente a partir de la incorporación de patrulleros, sino en el trabajo social que día a día realiza el Municipio a través de los polideportivos, mejorando las escuelas, sumando espacios de esparcimiento y estando presentes en cada uno de los barrios. Tener un Estado presente hace que todos vivamos más tranquilos”.

El jefe comunal encabezó el acto donde incorporó 8 patrullas 0km a la flota de la Secretaría de Protección Ciudadana, llegando a un total de 82 móviles municipales que recorren la ciudad. “Para nosotros la seguridad es una inversión y una de las más importantes porque es el cuidado de nuestros vecinos. No solo con la incorporación de patrulleros, sino en el trabajo social que día a día realiza el Municipio a través de los polideportivos, mejorando las escuelas, sumando espacios de esparcimiento y estando presentes en cada uno de los barrios”, destacó el mandatario.