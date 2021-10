Juan Andreotti y los Bomberos presentaron la nueva lancha destinada a combatir incendios en el Delta

Por su parte, el presidente de Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, dijo: “Es un día festivo, un logro importante que sin la ayuda del Municipio no lo podríamos haber alcanzado. Esta lancha sirve para preservar vidas y bienes de la ciudadanía, y de todo nuestro personal. Por su dimensión nos permite navegar en arroyos chicos y tiene un motor Suzuki de 140 caballos de fuerza, muy potente”.

En ese sentido, remarcó: “Es un trabajo en conjunto que venimos haciendo hace muchísimos años, primero lo trabajaron con Luis y hoy me toca la responsabilidad desde el Municipio, se puede decir que de la mano hemos crecido mucho. Los Bomberos de San Fernando son un orgullo para la ciudad y un ejemplo para todo nuestro país por el progreso que han tenido y el trabajo que realizan diariamente”.

“Es un día importante para San Fernando porque colaboramos con nuestros queridos bomberos en la adquisición de una lancha para proteger nuestro Delta. San Fernando es el partido que más Delta tiene, con 900 kilómetros cuadrados de extensión y esta lancha nos permite no solo cuidar a los habitantes y sus viviendas, sino también proteger nuestra Reserva Natural. Vemos lo que sucede en el Delta de otras provincias y es importante estar equipado y que nuestros bomberos tengan las herramientas necesarias para trabajar y cuidar sus vidas”, explicó Andreotti.