La confundieron con otra persona y le desfiguraron la cara en un boliche de Hurlingham

Una chica de 22 años que había ido a bailar el sábado a la noche a un boliche de Villa Tesei, terminó desfigurada tras ser atacada por una patota que la golpeó salvajemente.

La joven, de nombre Sol Pernicone relató en su cuenta de Instagram que había salido a bailar con su hermano y dos amigas al boliche Roca Bruja, de Hurlingham. “Llegamos a la mesa, estuvimos bailando todo bien”, comenzó explicando la víctima.

“En un momento yo me voy, y cuando vuelvo, mi amiga me cuenta que una chica la había empujado y metido una piña en la boca sin mediar palabras”, relató. Luego de pedir que saquen a la agresora del boliche, cosa que no ocurrió, Sol se quedó sola y fue atacada por esta misma persona.

“Muchos nos confunden con mi amiga, somos muy parecidas y hay gente que cree que somos hermanas”, explicó. Al quedarse sola, la misma chica que minutos antes había agredido a su amiga atacó a Sol. “Agarró una frapera y me la partió en la cabeza, ahí es cuando caigo al piso y siento que alguien me pega una patada en la cara, era una persona con zapatilla y pie grande”, dijo.

“Yo no fui la del problema ni estuve bardeando a la chica, se confundieron y me pegaron a mi”, afirmó Sol, quien debió ser sometid a cirujía por las heridas del incidente. Asimismo, denunció: “se están difundiendo imágenes donde dicen que yo fui la que empezó con el problem y que me merezco lo que me pasó”.

“Ni una discusión ni nada justifica lo que me hicieron, tengo golpes en la cabeza, el pómulo fracturado, la nariz rota y cuatro dientes menos, esto podría haber terminado como el caso de Fernando (Báez Sosa) y no estaría contando nada de lo que pasó”, finalizó la chica.

Pernicone relató también que debe dormir sentada producto de las heridas del ataque. En estos momento buscan testigos de lo ocurrido. Según contaron la agresora “era morocha con colita de pelo, top negro, cinturón negro, 1.75 de altura y estaba en la mesa número 14”.