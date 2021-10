Se realizó la entrega de insumos y maquinarias a emprendedores de Ituzaingó

Al finalizar el evento, Descalzo destacó: “Creemos en el trabajo como eje ordenador de la sociedad y creemos que gobernar es crear trabajo. Ese es el motivo que nos convoca al hacer entrega hoy de insumos y maquinarias para que nuestros vecinos y vecinas puedan llevar a cabo sus proyectos, generar y crear trabajo. Desde el gobierno local vamos a seguir trabajando articuladamente junto a los gobiernos nacional y provincial con el objetivo de no sólo de acompañar a cada vecino y vecina, sino de generar oportunidades de desarrollo”.

El programa, llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, implica la entrega de subsidios no reintegrables a organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de ser destinados a la compra de maquinarias, herramientas y materiales. El objetivo es acompañar a personas en situación de vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega de insumos, herramientas y/o equipamiento, permitiéndoles generar una fuente de ingresos genuinos y potenciar su desarrollo.