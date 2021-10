Ya funcionan las nuevas oficinas del Centro de Acceso a la Justicia de Tigre

La directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, comentó: “Estamos haciendo formal un hecho concreto que viene desarrollándose desde el año pasado, que es el trabajo del Centro de Acceso a la Justicia de Tigre. Cuando comenzó la pandemia buscamos alternativas para seguir trabajando y encontramos en este lugar la posibilidad de mancomunar esta política pública con la comunidad organizada. El acceso a la justicia es un tema amplio, no solo tiene que ver con expedientes y tribunales, sino con garantizar la dignidad de todas las personas”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com