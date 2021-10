San Isidro: Finalizaron las obras del nuevo centro de salud de Villa Adelina

Con esta incorporación, el Municipio llega a 15 establecimientos -entre centros de atención primaria de la salud y consultorios descentralizados- que atienden a cerca de 100 mil personas. Esto permite que todos los vecinos cuenten con un centro de salud a no más de 15 minutos y ayuda a descomprimir la atención en los hospitales.

