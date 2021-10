El gobierno de Morón y Nación avanzan con la creación del mercado MultiplicAr

“Son elementos indispensables que queremos que no le falte a ninguna familia. En este momento sabemos que son 425 mamás las que están bajo control en el hospital o en los centros de atención de salud primaria y a ese control queremos llegar con esta política”, detalló el jefe comunal.

Al finalizar la jornada, Ghi resaltó: “Hoy dimos otro paso en articulación con el Estado nacional, en particular con el Consejo de Políticas Sociales, para la puesta en marcha del mercado MultiplicAr, que apunta al acceso a los bienes más elementales de la canasta básica, ya sea alimentos y productos de limpieza. Lo que queremos es que se garantice al acceso a productos de primera necesidad, a precios competitivos y también fortaleciendo el entramado de la economía social y cooperativa”.

También participó del acto el ex intendente de Morón y actual titular de Acumar, Martín Sabbatella.

El proyecto buscar promover el acceso a alimentos de calidad nutricional a precios razonables producidos por el sector cooperativo. El predio donde funcionará el nuevo mercado está ubicado entre la avenida Presidente Perón -ex Gaona- y La Rioja, Haedo.

El intendente, Lucas Ghi, junto a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, y la ex titular del organismo y candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, firmaron un convenio de cooperación para implementar el Programa de Acceso a Alimentos Saludables Mercados MultiplicAr.