Valenzuela y Rodríguez Larreta presentaron juntos una obra que conecta Ciudadela con la Ciudad de Buenos Aires

No es la primera vez que los dirigentes trabajan en conjunto para renovar y mejorar la conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y Tres de Febrero: Hace un tiempo presentaron el centro comercial metropolitano Lope de Vega. Además, constantemente intercambian experiencias de gestión y recorren obras con el objetivo de crear e implementar nuevas políticas públicas que beneficien a los ciudadanos y contribuyan la unión metropolitana.

“La General Paz no es un muro que nos divide, sino una oportunidad de continuar construyendo juntos”, señaló por su parte Valenzuela. “Tenemos que estar cerca de los vecinos y seguir realizando obras que los beneficien”, completó.