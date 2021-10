Rodríguez Larreta visitó San Martín y respaldó a los candidatos de Juntos

Horacio Rodríguez Larreta visitó el partido de San Martín y fue recibido por Santiago López Medrano, ex candidato a intendente y hombre de confianza del jefe de Gobierno porteño. Acompañado por los candidatos de Juntos San Martín, recorrieron comercios y conversaron con vecinos.

