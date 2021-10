Se eligieron a las nuevas autoridades de la Universidad Nacional del Oeste

Además de los asambleístas, asistió gran parte del cuerpo docente, no docente y estudiantil, así como autoridades académicas, municipales, provinciales y nacionales.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, estuvo presente en el encuentro y expresó: “Quiero felicitar a la nueva fórmula que conducirá la Universidad del Oeste y también a quienes dejan sus cargos porque han tenido un trabajo invaluable. Me voy de acá con mucho orgullo y con nuevas ideas para la universidad”.