Martín Rodríguez encabezó el festejo por el Día del Jubilado en Hurlingham organizado por PAMI

Durante el encuentro, Martín Rodríguez destacó las políticas impulsadas desde el organismo nacional para mejorar la calidad de vida de los jubilados, como la recuperación de los medicamentos gratuitos, la ampliación del sistema sanitario, el programa previaje y la firma de un convenio para que los jubilados puedan ir de vacaciones a destinos turísticos en todo el país. Y anunció: “A partir de los próximos meses, los afiliados de PAMI ya no van a estar obligados a ir a una determinada clínica, van a tener libertad de acción de elegir a qué especialista ir del conjunto de opciones del PAMI, es un cambio histórico”.

