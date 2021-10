Julio y Gisela Zamora reconocieron el trabajo de 124 cooperadoras escolares de Tigre

La concejala Gisela Zamora dijo: “Hoy junto al intendente Julio Zamora estamos haciendo un gran reconocimiento a las cooperadoras del distrito, las cuales trabajan al lado de las escuelas y jardines para que no falte nada. Para el Municipio de Tigre y el Honorable Concejo Deliberante la educación es una herramienta que transforma realmente la vida de vecinos y vecinas”.

El objetivo de las cooperadoras es promover el bienestar de la comunidad educativa, siendo esenciales para garantizar el derecho a la educación pública porque no sólo resuelven cuestiones materiales sino también estimulan a los alumnos en su trayectoria escolar y buscan involucrar a padres y madres en la gestión de las escuelas.