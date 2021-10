Vecinos de José C. Paz ajusticiaron a un ladrón, lo desnudaron y lo ataron a un poste

Vecinos de José C. Paz atraparon a un ladrón que había robado un kiosco en Barrio Sarmiento, luego de golpearlo y desnudarlo, lo dejaron atado a un poste. El delincuente había actuado con un cómplice, el cual se dio a la fuga.

