Larreta y Posse recorrieron Martínez en apoyo a la lista de Diego Santilli

Vecinos de José C. Paz atraparon.

“Nos fue bárbaro con los vecinos y comerciantes, están muy enganchados, nos piden que no aflojemos y que vayamos para adelante. Son conscientes de que tenemos que ponerle un freno al kirchnerismo, que hay que decirle basta al atropello, al cierre de escuelas durante tanto tiempo y la inseguridad que sufre el conurbano”, afirmó Larreta, que acompañado por Posse, recorrió comercios y tomó un café en un restaurante ubicado en avenida Fleming y Rodríguez Peña.