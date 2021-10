Ghi y Malec firmaron un convenio para reactivar los Centros de Formación Laboral en Morón

Tras finalizar ambos actos, el jefe comunal expresó: “El horizonte que compartimos con la ministra Malec, con la firma de estos convenios, es generar condiciones para el ejercicio de un derecho elemental, que es el trabajo. Para eso hay que generar las condiciones que hoy el cupo laboral está exigiendo. Es lo que estamos haciendo, no solo desde el Estado, junto al Ministerio de Trabajo de la Provincia, con las distintas propuestas de formación profesional, de capacitación en empleabilidad, la adquisición de nuevas habilidades, expertise técnica, sino también a través de la participación de los sindicatos. Porque los sindicatos tienen mucho para aportar, hay mucha capacidad instalada y sobre todo hay mucha vocación de servicio”.

