Anuncio histórico: el 100% de Malvinas Argentinas tendrá la posibilidad de contar con cloacas

Será gracias a la nueva planta depuradora de líquidos cloacales que se construirá en Campo de Mayo, en un predio de 37.2 hectáreas. Un beneficio histórico para los vecinos y vecinas malvinenses, pero también, de José C. Paz, parte de Moreno, parte de San Miguel y del barrio “San Jorge” de Tigre.

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y miembro del directorio de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Leo Nardini; la presidenta de AySA, Malena Galmarini y el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino Moreto, firmaron el acta que oficializa la construcción de una nueva planta depuradora de líquidos cloacales, que estará ubicada en Campo de Mayo.

Noe Correa, dijo: “Estamos en parte del predio militar de Campo de Mayo, firmando un documento que va a ser histórico para los malvinenses, pero también para los vecinos de otros distritos como José C. Paz. Vamos a poder realizar las cloacas en el 100% de Malvinas Argentinas”.

Para Malena Galmarini, para poder construir las redes cloacales, “es necesario tener una planta donde poder recolectar el líquido cloacal y depurarlo, y así, cuidar el medio ambiente y la salud de la población”. “Esta planta beneficia también a José C. Paz, una parte de Moreno, una fracción más pequeña de San Miguel y el barrio San Jorge de Tigre”, agregó.

Esta planta depuradora de líquidos cloacales se construirá en el marco del “Plan Director de Expansión y Mejora de los Servicios de Saneamiento”, y alcanzará a 1.200.000 bonaerenses. La AABE otorgó un permiso de uso precario y gratuito de un inmueble a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y “el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ya nos otorgó el crédito que nos permite comenzar con el primer módulo que va a ser para 300.000 personas”, detalló la presidenta de AySA.

Leo Nardini, por su parte, expresó: “En un futuro breve se va a dar una solución histórica que son las cloacas para Malvinas Argentinas y José C. Paz, y es algo más que meritorio. Son los dos distritos que menos cobertura de servicios básicos tenían, y eso no solamente es más servicios si no también más salud”. “El polo hospitalario que tenemos, también se va a beneficiar, porque esto va a trabajar en la salud de generaciones futuras, y así menos gente tendrá que ir al hospital. Esto es parte de ver a la política como una herramienta de transformación social y modificar la vida de la gente, en pos de que pueda vivir mejor”, finalizó el ministro y miembro de AySA, Leo Nardini.

También estuvieron presentes para la firma del acta las autoridades del AABE, Juan Debandi; la concejal Sol Jimenez Coronel y la subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Dra. Sabrina Sienra.