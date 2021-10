Malvinas Argentinas: Comienza una obra que conectará Villa de Mayo y Adolfo Sourdeaux

“Esta es una obra que habíamos planificado y hoy gracias a Dios ya se está ejecutando. Una obra que hacemos a través del Fondo de Infraestructura Municipal con el financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, gracias a una decisión que ha tomado el gobernador Axel Kicillof para trabajar en todos los distritos y nosotros no somos la excepción. Haciéndole frente a una demanda de los vecinos que hoy va a darles conectividad, acceso y soluciona un problema hidráulico para que puedan vivir mucho mejor”, afirmó Leo Nardini.

