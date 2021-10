Escobar comenzó un operativo de vacunación contra el coronavirus para personas indocumentadas

La campaña de vacunación se suma a otras iniciativas destinadas a este sector de la población, como el programa “Escobar sin indocumentados” cuyo objetivo es realizar la inscripción registral de aquellas personas que no fueron anotadas al nacer; o los operativos que la Municipalidad de Escobar, el Registro Nacional de las Personas y Migraciones llevaron adelante en todas las localidades del distrito para brindar acceso a distintos derechos vinculados con la identidad, la realización de trámites de migraciones y de otras áreas sociales.

En el microestadio de Garín, la Municipalidad de Escobar inició una campaña de vacunación contra el coronavirus destinada a personas indocumentadas, en la que ya se vacunaron 112 vecinos y vecinas. Además, se realizaron las gestiones correspondientes para que 230 ciudadanos y ciudadanas del distrito, que no tienen documento, obtengan su identidad jurídica y así puedan acceder a todos sus derechos.