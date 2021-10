Malena Galmarini en Pacheco Oeste: “Los vecinos y vecinas ahora cuentan con el cien por ciento de cloacas”

Galmarini además confirmó la llegada de un nuevo crédito. “No sólo agradecemos los créditos del 2020, hace poquitos días nos aprobaron el crédito para hacer la planta depuradora en Campo de Mayo para darle cloacas a ni más ni menos que a todo José C. Paz y a todo Malvinas Argentinas. Es un monto de 300 millones de dólares. Por supuesto se suma a los 600 millones de dólares que nos otorgó el Banco Mundial entre febrero y junio para terminar el Sistema Riachuelo, que tendrían que haber terminado en diciembre de 2019, pero por el parate de la obra no se terminó. Con este empujón del Tesoro Nacional vamos a terminar el Sistema Riachuelo y sus redes”.

La presidenta de AySA dijo también: “Estar acá terminando esta zona con el 100 por ciento de cloacas para las vecinas y vecinos de Pacheco Oeste, la verdad hacerla en ocho meses la obra demuestra que se puede hacer y hay otra manera de gestionar. En los 4 años del gobierno anterior nos prometieron metros y metros de cañerías y estuvimos lejos de eso. Enorme agradecimiento no solamente a los organismos de crédito internacional sino a todos los funcionarios de la Secretaría de Asuntos estratégicos de la Nación”.

Teresa Argüello, una vecina que se acercó a la funcionaria, dijo: “Vivo acá desde hace más de 40 años. Cuando vinimos era calle de tierra y no teníamos agua corriente. Estoy muy feliz de tener cloacas. Nunca pensé que las íbamos a llegar a tener hasta que llegó AySA. Le doy gracias a la empresa y a Malena por acordarse de la gente y de este barrio”.

Luego de charlar con los habitantes de El Ombú, Malena Galmarini dijo: “Es una emoción poder construir estas redes y poder habilitarlas a mis vecinos. Vecinos que hace 40 o 45 años que estaban esperando. Además, con la ilusión que tuvimos hace una década cuando nosotros empezamos a trabajar en agua y saneamiento en Tigre y por diversas razones luego no pudimos concretarlo, hoy desde hace un tiempo estamos saldando esa deuda”.