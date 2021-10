El Municipio de Tigre inició obras de asfalto en el barrio La Bota de Benavídez

La concejala Gisela Zamora afirmó: “Como vecina de Benavídez que se crió acá y vive hace muchos años en esta zona, ver este tipo de obras en este barrio, que es uno muy pujante y de gente de trabajo, me pone muy contenta. Queremos alcanzar el 100 por ciento de asfaltos en todo Tigre”.

“Por pedido de los vecinos de la zona, el Municipio emprendió este plan ambicioso e importante. Los trabajos de pavimentación se efectúan en todo el distrito y esperamos en los próximos dos años dejar atrás las calles de tierra. Con el trabajo mancomunado y articulado con la comunidad, vamos a cumplir la meta porque con asfaltos, el barrio se convierte en un lugar seguro y limpio. Además, ya no hay polvo, pueden entrar las ambulancias y los vecinos cuando llueve. Es realmente un progreso”, destacó el jefe comunal.