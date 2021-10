“Rock y rio”, la nueva propuestas a puertas abiertas del Concejo Deliberante de Tigre

La tarde comenzó con un show para los más chicos que también divirtió a los grandes a cargo de Mundo Costini, luego subieron al escenario Criollitos Swing que deleitaron a todos y todas con clásicos inolvidables. Luego, llegó el turno de Perro Llorón, que no pudo dejar de hacer bailar a los presentes al ritmo de Menphis La Blusera. Para el final, y ya con cientos de vecinos atraídos por la música, se contó con el cierre de Machy Madco.

