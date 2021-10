Juan Andreotti inauguró la ampliación del Parque Náutico

Estuvieron presentes, además, el ex intendente Luis Andreotti; la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente y candidata a concejal Eva Andreotti; el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; concejales y funcionarios.

Lucía, otra vecina, agregó: “Disfrutando la ampliación, que me encanta. Vengo todos los días. Es muy bueno lo que hicieron con todo esto para que la gente pueda venir a disfrutar. Estoy muy contenta, me gusta todo tan limpio; lo que se hace bien hay que decirlo”.

Alan, vecino de San Fernando, agregó: “La verdad que me parece genial que recuperen todos los espacios públicos que estaban privatizados, así es para toda la gente de acá, sobre todo los chicos. Estamos contentos porque está muy bueno, hay mucha gente bailando que se ve contenta, así que siempre es bueno sumar más espacios verdes en el Municipio”.

Los vecinos empezaron de inmediato a disfrutar el nuevo espacio verde. Diego, junto con su familia y amigos, dijo: “Nos sorprendimos, porque habíamos venido hace poco y conocíamos la otra parte. No sabíamos que se inauguraba hoy; está muy bueno, todo limpio y prolijo”.

Y adelantó: “Esto va a seguir, porque firmamos un convenio con la Universidad de Luján, donde vamos a incorporar 10 hectáreas de espacio público, donde no solamente habrá una pista de atletismo que utilice la universidad y nuestros vecinos, sino que también hay una Reserva Ecológica que es como estar en nuestro querido Delta en el continente, pero que la vamos a cuidar y a mejorar, y tendrá acceso público para todos nuestros vecinos. La verdad que el espacio público tiene una importancia muy grande para nosotros, porque la pandemia nos demostró que son nuestros lugares de encuentro y esparcimiento y por eso los cuidamos, los recuperamos y vamos a seguir dándole vida con actividades a cada uno de ellos”.

El jefe comunal presentó las dos hectáreas de espacio verde costero recuperadas para que los vecinos puedan disfrutar en familia, acompañado del ex intendente Luis Andreotti y la secretaria Eva Andreotti. El evento incluyó actividades deportivas, entretenimiento y shows musicales. “Seguimos avanzando en la recuperación de espacios frente al río, porque queremos una ciudad mirando al río y que conviva con él, que nos identifica y define como ciudad”, dijo el mandatario.