Inició una nueva mega obra para la ciudad de Tortuguitas

Nardini explicó: “Este es un convenio que firmamos con Vialidad Nacional para esta calle tan importante, una troncal principal, que dará una solución histórica a los vecinos del barrio Los Ángeles y su trama complementaria de la calle Santiago de Chile. Brasil tendrá doble hormigón, obra hidráulica, salida desde Callao hasta Panamericana y no solo dará accesibilidad a los vecinos, sino que potenciará al sector industrial, reactivando la economía y generando más trabajo”.

