Malena Galmarini lanzó EcoAySA: un programa de beneficios para adherirse a la factura digital que busca cuidar el medio ambiente

La flamante incorporación del ex presidente.

En la misma línea, Chornobroff dijo: “contentísimo porque además es una demanda de los jóvenes, una demanda que necesitamos cubrir desde los estados municipales y nos parece que esta mirada que tiene AySA es fundamental para este tiempo. Tenemos que poder ver en conjunto, como sociedad, no importa qué pensemos en otros temas, que el cuidado del medio ambiente es una necesidad.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno expresó al respecto del lanzamiento: “todas las políticas de cuidado del medio ambiente, acerca del uso del agua a través de AySA principalmente, me parece que es muy importante y por eso la queríamos acompañar a Malena como ella nos acompaña a los municipios”.

“Estamos muy contentos no sólo por el programa sino por el apoyo. Creo que es una herramienta importantísima para incorporar la tecnología a nuestra vida cotidiana. Si hay algo que nos trajo la pandemia es habernos acercado a la tecnología y dejarla instalada ya en la vida cotidiana para acercanos cada día más al cuidado del medio ambiente”, expresó Galmarini.