Artista plástica de zona norte fue premiada en Rusia

“Es una alegría haber podido representar a mi país en esta competencia. Me siento orgullosa de haberme formado en distintos lugares y espacios de la zona norte y poder hoy llevar mi arte por el mundo”, refirió Teruel.

Con su obra “Fin del Camino” (óleo sobre tela) Teruel se alzó con el segundo lugar de una de las competencias de arte más importantes del mundo llevada adelante por la International Academy of Contemporary Arts de Rusia. Este galardón le valió la invitación para exponer en la galería “Spectrum” en Miami, una de los espacios culturales más reconocidos de los Estados Unidos.