Massa escuchó en el Congreso a más de 90 jóvenes estudiantes y profesionales de todo el país

La flamante incorporación del ex presidente.

“Una sociedad no funciona si no tiene líderes y ustedes eligieron construirse como líderes, y es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de escucharlos e incorporarlos, pero también es muy importante que ustedes tengan siempre presente esa convicción que los trajo hasta acá y peleen por su lugar. Los lugares se construyen sobre la base de ideas, sueños, pero sobre todo con convicciones”, remarcó además Massa.