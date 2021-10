Impactante choque en General Paz dejó un herido y un auto volcado

La flamante incorporación del ex presidente.

Bomberos Voluntarios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y efectivos de esa fuerza formaron parte del operativo que se desarrolló esta tarde a la altura de la localidad de Florida tras un accidente en la avenida General Paz que dejó un herido trasladado por el helicóptero del SAME.

Ocurrió esta tarde a la altura de Avenida Maipú mano al río. Involucró a un Citroën C3, que quedó volcado contra la barrera New Jersey, y un Peugeot 206. Hubo al menos un herido trasladado por el helicóptero del SAME. Hubo importantes demoras en el inicio del fin de semana.