El Municipio, presente en la inauguración de la nueva cancha del Tigre Rugby Club

La nueva cancha lleva el nombre de Adrián “Pilo” Paredes, en homenaje al ex capitán y entrenador del primer equipo del Tigre Rugby Club, quien falleció en enero de este año a causa del coronavirus. Durante la inauguración, además, se entregó una placa conmemorativa a los familiares del ex jugador de la entidad deportiva.

