Kicillof huyó cuando le hablaron del millón y medio de chicos que abandonaron la escuela

Ocurrió en Pablo Nogues, mientras la militancia se sacaba fotos con el gobernador bonaerense. Allí fue sorprendido por un joven que simuló hacerse una selfie con el ex vecino porteño. ¿Qué le parece decir que en la Provincia hubo clases, cuando un millón y medio de chicos perdieron la presencialidad?, pregunta que catapultó a Axel Kicillof hacia otro lado. “No tiene respuestas”, lanzó el autor del video, quien lo subió a sus redes sociales.

