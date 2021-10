¿Cuáles son los nombres que los vecinos eligieron para las nuevas islas de San Isidro?

Este certamen no solo buscó bautizar a las islas, sino también concientizar a los vecinos respecto del cuidado del ambiente e incentivar a que los jóvenes se conviertan en promotores de hábitos sustentables.

“Islas distintas”, así serán bautizadas el conjunto de islas por los alumnos de las escuelas públicas y privadas a través de un concurso que organizó el Municipio. Los nombres elegidos para cada isla en particular son “La esperada”, “La esperanza” y “Juncal”.