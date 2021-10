Malvinas Argentinas: Tras el incendio de 2019, se inauguró el edificio de la Escuela Primaria 31 de Pablo Nogués

El incendio que afectó al 90 por ciento de la Escuela Primaria 31, fue el 16 de diciembre del año 2019. Nardini recordó: “Axel Kicillof llevaba 6 días como gobernador de la Provincia, y en 6 días tuvimos esta tragedia que conmocionó a toda la comunidad educativa de un barrio. Yo lo llamé, le conté lo mal que estábamos y me dijo ‘llamala a Agustina Vila’. Y ese mismo día recorrimos con ella el lugar, viendo el estado en que había quedado la escuela”. Y continuó: “En ese momento se unieron los vecinos para reclamar, y no le esquivamos a la situación, estábamos todos muy dolidos. Ese hecho vandálico le había quitado a cientos de chicos la posibilidad de seguir educándose de la manera que tenían que hacerlo”. “Gracias a todos los que se involucraron, a todos los que trabajaron para que esta apertura hoy sea una realidad”, expresó.

Kicillof se dirigió a los vecinos y vecinas y a la comunidad educativa del barrio Panamericano: “Es muy lindo experimentar junto a todos ustedes, que ahí donde había ruinas, donde hubo un incendio, donde no había quedado nada, ahora hay una escuela más linda, más grande y mejor para todos”. Y agregó: “Leo ha sido uno de los mejores intendentes y ahora va a ser un excelente ministro en nuestro gabinete. Lo que hizo en Malvinas lo va a poder llevar a la provincia”.