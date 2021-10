Nueva plazoleta en el Bajo de San Isidro con mirador para ver las islas del Delta

Justo enfrente al mirador, en un paredón de más de 60 metros, la empresa de indumentaria Kosiuko realizó una intervención artística, donde varios vecinos se sacaron fotos. Cynthia Kern, fundadora y directora creativa de la marca, comentó: “Es imposible describir en palabras lo que es este mural. Tiene una temática que representa el amor, y de los paneles no tengo uno favorito, son distintos diseños y me encantan. Hay ángeles en el centro de la escena y a su alrededor corazones y rosas”.

“Cuando me comentaron de la idea, dije que sí sin dudarlo. Estos espacios son importantes para los vecinos, es un trabajo en conjunto con ellos. Generamos lugares de esparcimientos que dan ganas de conocer y recorrer. Trabajamos constantemente en el Bajo, cada día se encuentra más lindo”, señaló Posse tras recorrer el espacio y dialogar con vecinos.