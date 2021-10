El presidente convocó a los empresarios a “unir esfuerzos en la construcción de una nueva sociedad”

La flamante incorporación del ex presidente.

“El pueblo argentino no puede ser la víctima de la especulación y ambición de algunos. Una sociedad donde unos pocos ganan y millones pierden, no es una sociedad. Es una estafa”, profundizó. Y concluyó: “El desafío es escucharnos, debatir, encontrar acuerdos. Estamos todos en un mismo barco y la pandemia ya nos enseñó que nadie se salva solo”.

Y sentenció: “Debemos resolver el problema de la deuda haciendo que la misma sea sostenible, es decir, que no nos condene a la postergación de Argentina. Debemos crecer, acumular reservas y empezar a cumplir”.