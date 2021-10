Posse participó de los festejos por los 50 años del Jardín de Infantes Municipal 5 de Martínez

Esta institución cuenta con 6 aulas, 2 de 3 años, 2 de 4, y 2 de 5 años; equipamiento tecnológico; aire acondicionado; calefacción y juegos infantiles. “Tiene todos los mismos contenidos, materias que un jardín privado. Los docentes no hacen paro, los niños tienen clases todos los días”, destacó Marisol Reigosa, directora general de Educación de San Isidro.

El festejo por sus bodas de oro que se transmitió en vivo por las redes sociales del Municipio y del intendente Posse, superó las 10 mil personas. “En tiempos de pandemia, gracias al municipio, la comunidad educativa pudo seguir esta celebración. Este jardín es muy significativo para todos los que pasaron por aquí. Yo nací, me crié en Martínez y realicé la residencia en este lugar antes de recibirme como profesora de educación inicial”, expresó Silvia Laczalde, directora del jardín desde 2015.

En 1971, este jardín tuvo sus inicios en el Bajo de San Isidro, y desde 1984 se emplazó en Martínez, y con el correr de los años se transformó en un lugar especial no solo para esta localidad sino para el distrito. “Es un faro para todos los jardines de infantes. Siempre buscamos que estas instituciones municipales ofrezcan la mayor cantidad de actividades extra curriculares, que no tengan nada que envidiarle a las de gestión privada”, sostuvo el jefe comunal.

“Cuando veo cómo creció este jardín, simplemente no lo puedo creer”, dijo -mientras se iluminaba su mirada- Stella Maris Colcerassa, gran protagonista de esta historia, que fue secretaria, vicedirectora y directora entre 1976 y 2006. En sintonía con toda la gente de la zona, recordó que las claves de esta institución tan emblemática fueron siempre “el amor y la gran comunidad educativa”.