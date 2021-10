Jóvenes beneficiarios de programas sociales recibirán 5 mil pesos extras para “acceder a actividades y bienes culturales”

La flamante incorporación del ex presidente.

El dinero deberá ser utilizado antes del 31 de abril del 2022 y no será acumulativo, es decir que, pasada esa fecha, se acreditarán nuevamente 5 mil pesos, perdiendo los valores que no hayan sido consumidos.

No será necesario tener una cuenta previamente en el Banco Nación, ya que se abrirá automáticamente, sin costo y sin la realización de ninguna gestión específica.

Más Cultura está destinado a personas de entre 18 y 24 años que sean titulares del programa PROGRESAR, de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación Universal por Embarazo y de pensiones no contributivas por invalidez.