Julio y Gisela Zamora inauguraron los nuevos juegos del Jardín de Infantes 905, en General Pacheco

“Estamos súper agradecidos con el Municipio por cómo se enriqueció el jardín con los nuevos juegos, así como con todos los trabajos edilicios que se hicieron. Realmente quedó hermoso y me parece fundamental que se invierta en educación y se piense en los chicos”, comentó la directora del establecimiento, Yamila Durze.

This site is protected by wp-copyrightpro.com